Горбачев прокомментировал решение США по ДРСМД

13.02.2019 07:10



Михаил Горбачев прокомментировал выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Он предполагает, что за данным решением стоит стремление американцев полностью освободиться от каких-либо ограничений в сфере вооружения для того, чтобы иметь еще больше возможностей диктовать мировому сообществу свою политическую волю и заставлять действовать в своих интересах. По словам Горбачева, подобное решение может привести к возобновлению гонки вооружений, еще большей дестабилизации международной ситуации и обострению существующих конфликтов в мировой политике.

ДРСМД был подписан президентами СССР и США Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в Вашингтоне. 2 февраля текущего года американский лидер Дональд Трамп объявил о начале процедуры выхода Соединенных штатов из соглашения, пишет газета Ведомости.