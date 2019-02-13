США и ЕС готовят новые санкции в отношении России

13.02.2019 06:51



В МИД Великобритании подтвердили информацию, распространенную некоторыми СМИ, о том, что британская сторона, совместно со своими европейскими и американскими партнерами, разрабатывает новые санкционные ограничения, которые планируется ввести в отношении России. Санкции будут введены в качестве ответа на инцидент, произошедший 25 ноября в Керченском проливе, когда российские пограничники задержали три украинских корабля, незаконно пересекших государственную границу РФ, пишет ТАСС.