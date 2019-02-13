Peugeot и Citroen отзывают в России более 15 тысяч машин

13.02.2019 00:14



Две крупные автомобильные компании, «Citroen» и «Peugeot», отзывают из России порядка 15 тыс. единиц своих автомобилей из-за обнаруженной проблемы с моторами, сообщает «ZR.ru». Будут отозваны четыре модели: Citroen C4 Aircross и C-Crosser, а также Peugeot 4008 и 4007. Под «отзыв» попали автомобили, выпускавшиеся с 2008 по 2011 года. Для проведения бесплатных ремонтных работ достаточно привезти свой автомобиль в один из официальных дилерских центров, который специализируется на продаже автомобилей соответствующих марок.