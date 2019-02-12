Лавров предупредил Помпео о негативной роли новых санкций

12.02.2019 23:57



Сергей Лавров, занимающий пост главы Министерства иностранных дел России, предупредил госсекретаря Майка Помпео о том, что новая «порция» санкций в отношении России подпортит не только взаимоотношения двух государств, но также «накалит» общемировую политическую атмосферу, сообщает «Российская газета». Данное предупреждение прозвучало в ходе телефонного разговора между двумя высокопоставленными политиками. Кроме того, Лавров предостерег американских коллег от любых видов силовых вмешательств во внутриполитические вопросы Венесуэлы.