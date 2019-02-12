Македония официально сменила название

12.02.2019 23:29



Йоргос Катрунгалос и Никола Димитров, занимающие посты заместителя главы МИД Греции и министра иностранных дел Македонии соответственно, заявили о том, что в силу вступило Преспанское соглашение, согласно которому Республика Македония переименована в Северную Македонию, сообщает «Газета.ру». По заверениям политиков, подобная смена названия послужит толчком в развитии отношений между Грецией и Северной Македонией. Кроме того, немногим ранее появилась информация о том, что Македония готовится ко вступлению в НАТО.