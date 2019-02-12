Козак считает идею заморозки цен на авиакеросин бесперспективной

12.02.2019 22:30



Дмитрий Козак, занимающий пост вице-премьера России и занимающийся курированием топливно-энергетического комплекса, считает идею о «заморозке» цен на авиационный керосин бесперспективной, сообщает «ТАСС». Козак напомнил, что договоренность между нефтяниками и правительством затрагивает исключительно розничный сегмент по продаже бензина и дизельного топлива. Кроме того, позиция вице-премьера базируется на том, что абсолютное государственное регулирование топливного рынка не только бесперспективно, а также попросту бесполезно.