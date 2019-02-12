Банк «Траст» вернул долги на 230 млрд рублей

12.02.2019 22:20



В течении 2018 года банку «Траст» удалось добиться возврата финансовых задолженностей в размере 230 млрд рублей, причем половина от данной суммы – активы «Открытие холдинг», сообщает «Коммерсантъ». Стоит напомнить, что на базе «Траста» был создан «Фонд непрофильных активов» (ФНА), чей суммарный финансовый объем оценивается в 2,07 трлн рублей. Наибольшую долю от вышеназванных «проблемных» кредитов и непрофильных активов составляют «неблагонадежные» активы Рост-банка.