Венесуэла хочет создать торговый союз без использования долларов

12.02.2019 21:38



Правительство Венесуэлы пытается создать торговое объединение, в которое войдут Китай, Индия и Россия, а все торговые операции, осуществляемые в его границах, будут проводиться без использования американского доллара, сообщают «Ведомости». В связи со сложившейся политической обстановкой, режиму Николаса Мадуро крайне необходимо уйти от расчётов по нефтяным сделкам с использованием доллара, поскольку, в результате наложенных санкций со стороны США, каждая нефтяная сделка Венесуэлы завершается отправкой денежных средств на эскроу-счет в Америке, который на данный момент заблокирован.