Сирия обвинила коалицию США в преступлениях против человечности

12.02.2019 20:42



Министерство иностранных дел Сирии выдвинуло обвинения против коалиции США, обвинив её в преступлениях против человечности, сообщают «РИА новости». Поводом для подобных обвинений послужили массированные авиаудары, чьей целью стала деревня Багуз, а результатом явилась гибель десятков мирных жителей, застигнутых авиацией врасплох. Согласно заявлению представителя МИД Сирии, подобное истребление сирийского народа стало обыденным мероприятием для войск международной коалиции во главе с США.