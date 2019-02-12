Медведев пригрозил «решить судьбу» Роспотребнадзора

12.02.2019 20:33



Дмитрий Медведев, занимающий пост премьер-министра России, предупредил Роспотребнадзор о том, что если ведомство не в силах контролировать качество товаров на российском рынке, то его судьба будет незавидной, поскольку им займется правительство, сообщает «Коммерсантъ». Медведев подчеркнул, что ведомство не должно «увиливать» от реально существующих проблем с контролем качества продукции отечественного рынка, а наоборот сосредоточить все свои силы на решении имеющихся проблем.