Лукашенко просит Польшу не «бряцать оружием»

12.02.2019 19:58



Александр Лукашенко, занимающий пост президента Белоруссии, убедительно попросил Польшу «не бряцать оружием» в надежде напугать его страну, сообщает «Газета.ру». Белоруссия не планирует создавать в отношении своего «соседа» какой-либо угрозы, но и в случае явных провокаций с противоположной стороны границы молчать в ответ не станет. Белорусский лидер подчеркнул, что белорусско-польские отношения никогда не были простыми, но если обе страны хотят «крепкого» мира, то придётся потрудиться над этим вопросом сообща.