Матвиенко просит кабмин ввести эмбарго на вывоз леса из России

12.02.2019 16:24



В России может быть введено эмбарго на вывоз леса на границу. Об этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила кабинет министров во главе с премьером России Дмитрием Медведевым. По ее словам, это необходимо сделать до того момента, пока не будет принято новое законодательство. Матвиенко подчеркнула, что поправки в Лесной кодекс будут направлены на ликвидацию коррупционных схем продажи леса, сложившихся в российских регионах, пишет ТАСС.