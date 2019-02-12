В Минэкономразвитии объяснили падение доходов россиян

12.02.2019 15:39



Министерство экономического развития РФ опубликовало свой ежемесячный доклад "Картина экономики", в котором объяснило падение доходов россиян. Так, по мнению экспертов ведомства, снижение доходов населения России связано со снижением доходов от депозитов, а также ростом кредитных платежей. Также, на снижение доходов россиян оказал отрицательное влияние рост некоторых обязательных платежей, в том числе налога на недвижимость, пишет РИА Новости.