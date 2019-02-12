Законопроект об устойчивости Рунета принят Госдумой в первом чтении

12.02.2019 15:01



Проект закона об устойчивости Рунета, который поможет обеспечить бесперебойность работы российского сегмента интернета в том случае, если Россию отключат от всемирной сети, принят в первом чтении Государственной думой РФ. Согласно данному документу, в России будет создана национальная система получения информации о доменных именах или сетевых адресах, которая будет находиться в ведении Роскомнадзора, пишет ТАСС.