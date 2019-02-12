Ультра-обработанные продукты вредят вашему здоровью

12.02.2019 14:48



Новое исследование французских исследователей показало, что диеты, состоящие из ультра-обработанных продуктов, повышают риск преждевременной смерти. Ультра-обработанная пища определяется как пища, которая производится с помощью нескольких промышленных процессов и используется в качестве закусок, готовых к употреблению или жарких блюд или десертов. Она включает гамбургеры, безалкогольные напитки, чипсы, шоколад, конфеты, мороженое, подслащенные хлопья для завтрака, упакованные супы, куриные наггетсы, хот-доги, картофель фри и многое другое, пишет News Medical

Для этого исследования Лор Шнабель, доктор медицины, Эммануэль Кессе-Гийо и Бенджамин Аллес из Университета Парижа и Сорбонны изучали 44 550 мужчин и женщин в возрасте старше 45 лет. Их диета и состояние здоровья наблюдались в течение семи лет до 15 декабря 2017 года. Участникам были отправлены онлайн-анкеты из 24 вопросов, которые должны заполняться участниками каждые 6 месяцев периода наблюдения. Участники должны были обосновать свои отчеты фотографиями размеров порций, которые они потребляли в течение дня. Результаты показали, что на каждые 10% увеличения потребления ультра-обработанной пищи возрастал риск преждевременной смерти на 14% по любой причине.

В команде были 602 смертельных случая во время наблюдения за участниками, и из этих 219 смертельных случаев было связано с раком, и 34 были связаны с болезнью сердца или болезнью коронарной артерии.

"Увеличение потребления ультра-обработанных продуктов, по-видимому, связано с общим повышенным риском смертности среди взрослого населения", - говорит Лор Шнабель.

Они отметили, что 29% потребления калорий участниками приходилось на эти ультра-обработанные продукты, а 14,1% от общего веса потребленной пищи было подвергнуто ультра обработке. Также, команда отметила, что люди, которые были моложе, имели худшее образование и жили в одиночестве, имели больший вес, чем другие. У них была низкая физическая активность и более сидячий образ жизни. Исследователи объясняют, что в этих обработанных продуктах содержание ламелей и рафинированного сахара слишком высокое. Высокое содержание натрия в продуктах связано с раком желудка и болезнями сердца. Содержание рафинированного сахара связано с диабетом , метаболическим синдромом и болезнями сердца Кроме того, содержание клетчатки в этих продуктах низкое, что наносит вред здоровью.

По мнению авторов исследования, люди выбирают эти продукты из-за их более низкой стоимости, простоты приготовления и потребления и более длительного срока годности, а так как производители активно продвигают эти продукты, они широко представлены в супермаркетах.