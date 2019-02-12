Лавров по телефону пообщается с Помпео

12.02.2019 13:35



Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что сегодня он планирует провести телефонные переговоры с госсекретарем США Майком Помпео, передает РИА Новости. Вполне возможно, что одной из тем станет венесуэльский кризис. Лавров напомнил, что в течение всего этого времени Москва и Вашингтон не говорили о Венесуэле, разве что была полемика в Совете Безопасности ООН, куда американцы «пытались протащить резолюцию, прикрывающую их агрессивные планы».