Абэ отказался отвечать на вопрос о Курилах в японском парламенте

12.02.2019 09:15



Премьер Японии Синдзо Абэ решил не отвечать на вопрос, связанный с темой получения двух островов Южных Курил от России. Соответствующая тема была поднята на заседании в бюджетном комитете нижней палаты парламента страны.

«Я воздержусь от ответа, так как это затрагивает содержание переговоров», — заявил Абэ, обращаясь к собравшимся.

При этом он отметил, что в юридическом плане позиция Японии осталась прежней.