Япония подпишет мирный договор с Россией на основе решения судьбы юга Курил

12.02.2019 07:20



Как заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, мирный договор между Россией и Японией может быть заключен только после того, как будут определены границы, разделяющие страны, и решен вопрос с принадлежностью всех четырех спорных островов Курильской гряды. Тем не менее, более конкретной информации премьер не сообщил, заявив, что данная тема является конфиденциальной и он не может раскрывать подробности проведенных переговоров, пишет ТАСС.