Минкомсвязи предепреждает о мошенничестве с отключением аналогового ТВ

12.02.2019 07:06



Заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин предупредил россиян о случаях мошенничества на фоне перехода российского телевидения на цифровое вещание. Так, мошенники приходят в дома граждан и предлагают заключить контракты на услуги кабельного телевидения на платной основе. Волин заявил, что местные правоохранительные органы уже поставлены в известность о данной ситуации и посоветовал россиянам быть внимательными. По его словам, переход на цифровое телевидение осуществляется бесплатно и все граждане страны будут иметь бесплатный доступ к 20 цифровым каналам, пишет РИА Новости.