Тимошенко намерена вернуть Крым в состав Украины

12.02.2019 06:49



Кандидат в президенты Украины и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о своем намерении вернуть и Донбасс и Крым в состав страны. Также, по ее словам, Украина должна добиться признания России государством, оккупировавшим украинские территории, после чего страна сможет потребовать от России компенсации всех понесенных за это время убытков. Тимошенко заявила, что сделает это в случае своей победы на выборах главы государства, которые пройдут на Украине 31 марта, пишет РИА Новости.