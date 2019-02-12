В Венгрии назвали лицемерами западных критиков России

12.02.2019 06:34



Во время встречи с госсекретарем США Майком Помпео министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отметил "огромное лицемерие" западных критиков России. По его словам, Запад пытается навязать определенную модель поведения в отношении российской стороны. Тем не менее министр отметил, что когда дело доходит до собственных отношений с Россией европейские политики не спешат следовать своим рекомендациям, приведя в пример посещение президентом Франции Эммануэлем Макроном экономического форума в Санкт-Петербурге в 2018 году, пишет RT.