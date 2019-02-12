Средняя стоимость машин в России составила 1 миллион 200 тысяч

12.02.2019 00:26



Согласно статистическим исследованиям, проведенным «Автостатом», средняя цена покупки одного автомобиля в России обойдётся в 1,2 млн рублей, сообщает «spbdnevnik.ru». Вышеназванная цена выросла в сравнении с показателями прошлого года, равно как и общее количество проданных автомобилей: за 2018 год было продано чуть более 1,5 млн автомобилей, что на 14% больше в сравнении с 2017 годом. По прогнозам автомобильных экспертов, авторынок будет расти вплоть до 2022 года.