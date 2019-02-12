Mercedes-Benz запатентовала автомобили нового O-Class

12.02.2019 00:14



Немецкая автомобильная компания «Mersedes-Benz» зарегистрировала в патентном ведомстве США аббревиатуры «O 120, 140, 180, 200», что «намекает» на то, что скоро будет введен новый класс автомобилей, сообщают «Известия». На текущий момент нет достоверной информации о том, будет ли новый класс представлять легковые автомобили, кроссоверы или микроавтобусы. Вполне возможно, что подобный «новый» класс никогда не увидит мир, а останется лишь на бумаге или в прототипных моделях.