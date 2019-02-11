Найден способ избавить россиян от «зарплатного рабства»

11.02.2019 23:52



Законодатели смогли найти решение в проблеме так называемого «зарплатного рабства», когда работодатель навязывает работнику банк, на счет в котором будет поступать заработная плата, сообщают «Известия». И хотя в 2014 году был принят закон, позволяющий работникам самостоятельно выбирать для себя в каком именно банке получать зарплату, но фактически, со стороны работодателей происходит навязывание определенных банков, что очень сильно беспокоит, в первую очередь сами банки, поскольку подобное «принуждение» является непосредственной потерей потенциальных клиентов.

Предлагается перечислять все зарплаты на счета в Центральном банке России, а уже оттуда, используя привязку по номеру телефона зарплатополучателя, осуществлять переводы в те банки, которые каждый из работников должен определить для себя самостоятельно.