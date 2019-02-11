Российская таможня задержала смартфоны Xiaomi на 340 млн рублей

11.02.2019 23:38



Российской таможенной службой была задержана крупная партия смартфонов торговой марки «Xiaomi», чья общая стоимость приравнивается к 340 млн рублей, по причине фальсификации таможенных документов, сообщает «Российская газета». Смартфоны пытались ввезти в Россию под видом российских гаджетов марки «Inoi», которые также производятся в Китае. Подобные мошеннические действия объясняются желанием импортеров сэкономить на таможенных пошлинах, а подобные случаи с завидной регулярностью стали фиксироваться на таможенных пунктах России.