Эта оптическая иллюзия позволит определить ваш возраст - ей более 100 лет

11.02.2019 23:35



То, как мы видим окружающую действительность, в значительной степени определяется тем, сколько лет нам исполнилось.

Сотрудники университета Южной Австралии и университета Флиндерса полагают, что, к примеру, с лицами могут происходить «смещения подсознательного характера», при этом мозг ориентируется как на нервную деятельность, так и на факторы социального характера, которые служат для идентификации окружающих.

Это исследование пользовалось известной оптической иллюзией, которая была создана в 1915 году и получила название «Моя жена и моя теща». Оно продемонстрировало, что именно от возраста зависит, какое значение мы распознаем в фигуре, где заложены два смысла.

Итоги исследования появились в издании Scientific Reports, о чем сообщает dailymail.co.uk.

На представленной картинке люди молодого возраста распознавали также молодую женщину, которой исполнилось приблизительно 25 лет, в то время как зрелые видели именно пожилую даму (возрастом более 60 лет).

Исследователи подчеркнули, что возраст дамы на картинке определялся испытуемыми на основе их собственного.

«В качестве примера того, каким образом оказывается воздействие на подсознательное восприятие, является воздействие групп — внешних и социальных. Внешняя группа — та, к которой человек себя не относит, а социальная — та, к которой относит».

Чтобы определить, какое воздействие оказывают факторы социального характера, а именно возраст, к которому относится опрашиваемый, исследователи прибегли к услугам платформы по краудсорсингу, с помощью которой они определили 666 совершеннолетних испытуемых.

Участникам было продемонстрировано изображение, которое являлось бистабильным. Иначе говоря, с определенного ракурса на нем появлялась молодая дама с лицом, повернутым прочь, а с другого ракурса — женщина пожилого возраста.

Картинка демонстрировалась лишь в течение полсекунды, и далее к участникам обращались с вопросом о том, кого же они увидели. В завершение им было предложено определить, к какой возрастной группе относилась женщина. В итоге выяснилось, что наблюдатели нередко воспринимали даму как относящуюся к возрастной группе, совпадавшей с их собственной. «Лица молодого и пожилого возраста» полагали, что женщина была молодой и пожилой соответственно.

Слева черным выделена молодая женщина, глядящая в противоположном направлении от наблюдателя. Справа черным выделена пожилая женщина с крупным носом и обращенным вниз подбородком, на ее голове шарф.

Исследователи считают, что принадлежность к различным социальным группам по возрасту различным образом определяет восприятие физиономий. Этот механизм действует на уровне подсознания, при этом моментально.

Исследователи указали, что воздействие возраста зрителя на возраст дамы на картинке согласуется с тем, к какой группе по возрасту он относится.