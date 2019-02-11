ЦБ РФ с 1 мая вводит дисконт к цене покупке аффинированного золота

11.02.2019 22:36



Центральный банк России, в целях уравнивания финансовых условий продажи драгоценных металлов, введет дисконт на приобретение аффинированного золота, начиная с 1 мая текущего года, сообщает «ТАСС». Размер дисконта будет варьироваться в небольшом диапазоне: от 0,05 до 0,21%, в зависимости от того, будут торги организованными или неорганизованными. Напоминаем, что «золотой запас» России достиг исторического максимума в текущем году, составив 18,5%.