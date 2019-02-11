Китай обвинил Вашингтон во вторжении в Южно-Китайском море

11.02.2019 22:27



Представители Министерства обороны Китая обвинили армию США в провокационных действиях, которые были зафиксированы в Южно-Китайском море, вблизи островов Спратли, которые находятся в территориальных водах, заявленных как «владения» КНР, сообщает «ТАСС». Сообщалось, что два ракетных эсминца ВВС США не по незнанию, а демонстративно, «вальяжно» прошли рядом с островами Спратли, вызвав «праведное» возмущение китайских военных. Минобороны Китая заявило, что в случае повторяющихся провокаций со стороны США, китайская армия прибегнет к силовому устранению демонстрируемых угроз, с целью защиты суверенитета и в интересах страны.