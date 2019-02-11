В России прорабатывают вопрос о поставках в КНДР 50 тысяч тонн пшеницы

11.02.2019 21:59



Согласно заявлению Константина Косачева, занимающего пост главы международного комитета Совета Федерации, российские ведомства, в настоящий момент, занимаются решением вопроса, суть которого заключается в безвозмездной поставке 50 тыс. тонн пшеницы для Пхеньяна, сообщают «РИА новости». Подобная «натуральная помощь» будет предоставлена КНДР в рамках помощи в вопросе минимизации ущерба от стихийных бедствий, не так давно «прокатившихся» по стране. Кроме того, ведутся двухсторонние переговоры о налаживании железнодорожного сообщения между Россией и Северной Кореей.