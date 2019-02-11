В 2024 году в России ставка по ипотеке снизится до 7,9%

11.02.2019 18:16



Согласно опубликованным на официальном сайте Правительства РФ документам, касающимся национального проекта "Жилье и городская среда", в 2024 году средняя ставка по ипотеке в России снизится до 7,9% годовых, при этом количество выданных ипотечных кредитов будет составлять порядка 1,13 млн в год. В документе сообщается, что средний уровень ипотечной ставки начнет плавное снижение уже в 2019 году и к концу года составит 8,9% годовых, пишет ТАСС.