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Совет Федерации изменит процедуру проверки кандидатов в сенаторы

11.02.2019 17:16
Совет Федерации изменит процедуру проверки кандидатов в сенаторы

Процедура проверки кандидатов в сенаторы будет ужесточена. Об этом заявила спикер верхней палаты Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, в настоящее время проводятся консультации по этому вопросу с правоохранительными органами. Тем не менее Матвиенко заверила, что сейчас ни у одного сенатора нет сомнительного прошлого, также нет и каких-либо подозрений на счет них. Решение об изменении процедуры проверки всех кандидатов на пост сенатора Совфеда было принято после ареста Рауфа Арашукова, пишет РИА Новости.

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