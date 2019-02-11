Совет Федерации изменит процедуру проверки кандидатов в сенаторы

11.02.2019 17:16



Процедура проверки кандидатов в сенаторы будет ужесточена. Об этом заявила спикер верхней палаты Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, в настоящее время проводятся консультации по этому вопросу с правоохранительными органами. Тем не менее Матвиенко заверила, что сейчас ни у одного сенатора нет сомнительного прошлого, также нет и каких-либо подозрений на счет них. Решение об изменении процедуры проверки всех кандидатов на пост сенатора Совфеда было принято после ареста Рауфа Арашукова, пишет РИА Новости.