Расходы на национальные проекты за шесть лет превысят 25,7 трлн рублей

11.02.2019 16:51



На официальном сайте Правительства РФ появилась информация о том, что на российские национальные проекты планируется выделить порядка 25,7 трлн рублей. При этом больше всего денежных средств, около 6,35 трлн рублей будет выделено на модернизацию и расширение магистральной инфраструктуры, 4,78 трлн рублей пойдет на автомобильные дороги, а 4,04 трлн рублей будет выделено на экологические проекты, пишет газета Ведомости.