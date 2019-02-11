В Польше похвастались "похоронным" для России военным приобретением

11.02.2019 15:58



Россия не сможет удержать морские транспортные пути на Балтике. Об этом заявил польский военных эксперт Максимилиан Дура. По его словам, российская сторона не сможет сохранить их за собой, так как Польша сможет перекрыть движение всех гражданских судов, которые направляются в российские порты или из них своими новыми кораблями дивизиона береговой охраны, оснащенными противокорабельными ракетами NSM. Также, это осложнит действия военных кораблей России в регионе, пишет газета Вести.