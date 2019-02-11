Маск сообщил о превосходстве двигателя SpaceX над российским РД-180

11.02.2019 15:41



Американский миллиардер и глава компании SpaceX Илон Маск сообщил, что двигатели Raptor, разработанные его компанией, превзошли российские двигатели РД-180. Как он написал в своем Twitter, двигатели его компании превзошли рекорд российских двигателей по уровню давления в камере сгорания. Маск заявил, что Raptor достиг 268,9 бара, в то время, как по данным разработчика российских двигателей НПО "Энергомаш", давление в камере сгорания РД-180 составляет 266,7 бар, пишет РБК.