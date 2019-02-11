Министр экономики Германии заступился за "Северный поток-2"

11.02.2019 14:57



Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер прокомментировал критику, которая обрушилась на российский газовый проект "Серевный поток - 2". По его словам, строительство газопровода является исключительно коммерческим проектом, который никак не влияет на энергетическую безопасность как Европейского союза, так и самой Германии. Альтмайер подчеркнул, что любая свободная страна, каковой и является Германия, имеет право заключать такие торгово-экономические соглашения, которые посчитает нужным, пишет Российская газета.