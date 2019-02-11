Матвиенко не нашла сомнительного прошлого у сенаторов

11.02.2019 14:42



Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко заявила, что в Совете Федерации нет сенаторов с сомнительным прошлым. По ее словам, еще во время назначения Рауфа Арашукова на пост сенатора от Карачаево-Черкесии, она предупреждала главу региона о том, что он совершает ошибку, так как уже тогда ходили слухи о том, что Арашуков может быть причастен к некоторым преступлениям. Однако, Матвиенко подчеркнула, что она могла дать только рекомендации по этому вопросу, так как никто не имеет право указать главе региона, кого назначать на пост сенатора, пишет РИА Новости.