Танкеры со сжиженным газом в Черном море не могут потушить четвертую неделю

11.02.2019 13:39



Уже пошла четвертая неделя с момента, когда на двух зарубежных танкерах со сжиженным газом возник пожар. В течение всего этого времени горящие суда, которые стоят на якорях, охлаждает российский буксир «Меркурий». Об этом в разговоре с Интерфаксом рассказал представитель Росморречфлота. Что касается относительно того, когда возгорания будут потушены, то, по его словам, делать соответствующие прогнозы весьма затруднительно.