Спецпредставитель США Курт Волкер продвигает на Украине силовой сценарий

11.02.2019 13:07



Специальный представитель США по Украине Курт Волкер не делает ничего, чтобы наладить диалог на Украине. Более того, он подталкивает Киев на развитие силового сценария. Как передает РИА Новости, такое мнение высказал заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин. По его словам, в Москву представитель США прибудет «как только моряков действительно освободят». При этом Госдеп выступает с прямыми угрозами и санкциями в адрес России, заявляя, что это произойдет, если украинские моряки не будет отпущены.