Россия готова направить наблюдателей на выборы на Украину в составе делегации ОБСЕ
11.02.2019 11:52
Российская сторона готова к тому, чтобы направить своих наблюдателей на украинские выборы президента в составе миссий БДИПЧ и ПА ОБСЕ. Об этом в беседе с РИА Новости проинформировал статс-секретарь, заместитель главы российского МИД Григорий Карасин.
Он отметил, что Россия является неизменным участником мониторинговых миссий ОБСЕ и старается «по максимуму использовать выделяемую для нашей страны квоту».
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