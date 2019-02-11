Россия готова направить наблюдателей на выборы на Украину в составе делегации ОБСЕ

11.02.2019 11:52



Российская сторона готова к тому, чтобы направить своих наблюдателей на украинские выборы президента в составе миссий БДИПЧ и ПА ОБСЕ. Об этом в беседе с РИА Новости проинформировал статс-секретарь, заместитель главы российского МИД Григорий Карасин.

Он отметил, что Россия является неизменным участником мониторинговых миссий ОБСЕ и старается «по максимуму использовать выделяемую для нашей страны квоту».