Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться во Флориде

11.02.2019 08:59



Дональд рамп и Си Цзиньпин могут встретиться в резиденции президента США, которая находится на юге Флориды, передает Газета.ру со ссылкой на Axios. Информацию о предполагаемом месте встречи двух глав предоставили неназванные собеседники из Белого дома. По их словам, предварительно может состояться неофициальная встреча советников президентов, которые обсудят тонкости предстоящей встречи во Флориде. Не исключено, что по ее итогам Вашингтон и Пекин могут закончить торговую войну.