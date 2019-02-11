Премию BAFTA как лучший фильм получила картина Альфонсо Куарона

11.02.2019 07:26



BAFTA признала картину "Рома" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона лучшим фильмом года, а сам Куарон получил премию организации, как лучший режиссер. Фильм рассказывает о жизни мексиканской семьи в районе Мехико Рома. Действие картины происходит в 1970-х годах.

Фильм "Рома" уже имеет такие награды, как два "Золотых глобуса" и "Золотой лев" Венецианского кинофестиваля. Также картина номинирована на премию "Оскар" в десяти категориях. Альфонсо Куарон за свою работу получил главную награду Гильдии режиссеров США, пишет РИА Новости.