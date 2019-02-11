В России могут повыситься цены на авиабилеты

11.02.2019 07:06



Ассоциации европейского бизнеса выступила с предложением уровнять стоимость обслуживания иностранных и отечественных самолетов в аэропортах России. Эту инициативу поддержала и Федеральная антимонопольная служба России посчитав, дискриминацией серьезную разницу в ценах на обслуживание иностранных перевозчиков, которая превышает стоимость обслуживания самолетов отечественных авиакомпаний почти в три раза. Тем не менее, как заявляют эксперты, если данная инициатива будет принята, то это может существенно повысить стоимость авиабилетов для пассажиров, пишет газета Известия.