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В России могут повыситься цены на авиабилеты

11.02.2019 07:06
В России могут повыситься цены на авиабилеты

Ассоциации европейского бизнеса выступила с предложением уровнять стоимость обслуживания иностранных и отечественных самолетов в аэропортах России. Эту инициативу поддержала и Федеральная антимонопольная служба России посчитав, дискриминацией серьезную разницу в ценах на обслуживание иностранных перевозчиков, которая превышает стоимость обслуживания самолетов отечественных авиакомпаний почти в три раза. Тем не менее, как заявляют эксперты, если данная инициатива будет принята, то это может существенно повысить стоимость авиабилетов для пассажиров, пишет газета Известия.

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