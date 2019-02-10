Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
11 ФЕВ, 00:29 МСК
USD (ЦБ)    66,0628
EUR (ЦБ)    74,8954

11 ФЕВ, 00:29 МСК
USD (ЦБ)    66,0628
EUR (ЦБ)    74,8954

Дарваза - «Врата ада» в Туркменистане

10.02.2019 20:07
Дарваза - «Врата ада» в Туркменистане

Дарвазу часто посещают туристы, которые лично хотят увидеть знаменитые туркменские «Врата ада».
Местом нахождения туркменского горящего кратера Дарваза является Дашогузский велаят. Ближайший аул Ербент расположен отсюда на расстоянии 90 км. Кратер обладает глубиной 20 м и диаметром 60 м. Его название в переводе с персидского означает - «врата».

Дарваза газовый кратер Туркменистан

В 1971 г. рядом с туркменским поселком Дарвазой геологи обнаружили газовое месторождение. Они начали проводить здесь раскопки и пробурили скважину, где их ждали подземные пустоты (каверны). Затем случился провал, после чего произошло образование большой дыры со скоплением газа. Вся техника, включая буровую вышку и транспортные средства, провалилась в эту дыру. Для защиты местного населения и животных от вредных газов было решили поджечь скважину. По расчетам геологов, огонь должен был потухнуть через несколько дней, но из-за газа, выходящего из дыры, он продолжал пылать. Любое живое существо, попавшее во «Врата ада», обречено на гибель.

Дарваза газовый кратер Туркменистан

Горящие газовые факелы выходят из кратера. Высота некоторых языков достигает 15 м.
В 2004 г. поселок, который дал свое имя кратеру, снесли. Через шесть лет в эти места состоялся визит туркменского президента Гурбангулы Бердымухамедова. Он сообщил о необходимости закрытия кратера землей или принятия других мер по предотвращению дальнейшего пожара, из-за которого страдает газовая отрасль данного региона, так как ценное топливо сгорает впустую.
В 2013 г. канадскому ученому Джорджу Коронису удалось побывать на дне кратера, где он провел исследования и собрал образцы. Ученый обнаружил в этом месте бактерии, живущие прямо в горящем кратере. Подобных организмов больше нет на Земле. Они прекрасно переносят высокие температуры.

Дарваза газовый кратер Туркменистан

Рядом с кратером можно увидеть еще два похожих провала, но из-за низкого давления газа огня в них нет. Дно одного из них покрыто бирюзовой жидкостью, а другого – светло-серой смесью с пузырями. По утверждению специалистов, если использовать наклонно-направленное бурение, то местные газовые месторождения можно успешно разрабатывать в промышленных масштабах, но не все. Рядом с Дарвазой находятся неработающие скважины, из которых торчит устьевая арматура. Они вполне пригодны для дальнейшей разработки и запуска. Но «бирюзовое» озеро, в котором газ перемешан с водой, уже не может использоваться для добычи голубого топлива.

Таинственная долина шаров в Казахстане
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление
Бизнес и психология

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы
Аналитика 1

Первая помощь. Что делать, когда все потеряно и не хочется жить?

Первая помощь. Что делать, когда все потеряно и не хочется жить?
Бизнес и психология

Основные космические события 2018 года

Основные космические события 2018 года
Наука и технологии

Владимир Зеленский – реальный или технический кандидат в президенты Украины?

Владимир Зеленский – реальный или технический кандидат в президенты Украины?
Политика 1

Обратная сторона Луны. Прошлое и будущее лунных программ СССР, США и Китая

Обратная сторона Луны. Прошлое и будущее лунных программ СССР, США и Китая
Наука и технологии

Узнай, страна

ТОП-10 достижений недели: инфраструктура, инвестиции, инновации – над какими «и» расставили точки?

ТОП-10 достижений недели: инфраструктура, инвестиции, инновации – над какими «и» расставили точки?

В Московской области собрали первый экземпляр двигателя РД-171МВ

В Московской области собрали первый экземпляр двигателя РД-171МВ

В Волгоградской области открыли производство уплотнителей и комплектующих для запорной арматуры

В Волгоградской области открыли производство уплотнителей и комплектующих для запорной арматуры

В Ростовской области открыли учебно-производственный корпус «Наука» Донском ГТУ

В Ростовской области открыли учебно-производственный корпус «Наука» Донском ГТУ

Новости СМИ

Новости дня

10 ФЕВ, 10:42 Эксперты определили ТОР-5 самых удобных автомобилей Эксперты определили ТОР-5 самых удобных автомобилей
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
10 ФЕВ, 10:26 Украинского епископа не пустили в русский монастырь на Афоне Украинского епископа не пустили в русский монастырь на Афоне
10 ФЕВ, 09:54 Венесуэльская PDVSA переводит свои банковские счета в Газпромбанк Венесуэльская PDVSA переводит свои банковские счета в Газпромбанк
10 ФЕВ, 09:38 В МИД РФ назвали условия транзита газа через Украину В МИД РФ назвали условия транзита газа через Украину
10 ФЕВ, 08:57 Украинцы массово жалуются на проблемы с въездом в Россию Украинцы массово жалуются на проблемы с въездом в Россию
09 ФЕВ, 09:50 Moody’s повысило суверенный рейтинг России Moody’s повысило суверенный рейтинг России
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
09 ФЕВ, 09:37 В Швеции создали "истребитель-убийцу" российских Су В Швеции создали "истребитель-убийцу" российских Су

Узнай, страна!

08 ФЕВ, 20:51 ТОП-10 достижений недели: инфраструктура, инвестиции, инновации – над какими «и» расставили точки? ТОП-10 достижений недели: инфраструктура, инвестиции, инновации – над какими «и» расставили точки?
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
08 ФЕВ, 17:31 В Московской области собрали первый экземпляр двигателя РД-171МВ В Московской области собрали первый экземпляр двигателя РД-171МВ
08 ФЕВ, 17:01 В Волгоградской области открыли производство уплотнителей и комплектующих для запорной арматуры В Волгоградской области открыли производство уплотнителей и комплектующих для запорной арматуры
08 ФЕВ, 13:25 Федеральные эксперты отмечают позитивный опыт Омской области в сфере внедрения цифровых технологий Федеральные эксперты отмечают позитивный опыт Омской области в сфере внедрения цифровых технологий
08 ФЕВ, 08:25 Тамбовский губернатор получил национальную премию «Профессор года-2019» Тамбовский губернатор получил национальную премию «Профессор года-2019»
07 ФЕВ, 16:33 Вице-президент ТПП РФ Вадим Чубаров: Палата готовит выпуск нового журнала «Коммерческий арбитраж» Вице-президент ТПП РФ Вадим Чубаров: Палата готовит выпуск нового журнала «Коммерческий арбитраж»

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter