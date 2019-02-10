Дарваза - «Врата ада» в Туркменистане

10.02.2019 20:07



Дарвазу часто посещают туристы, которые лично хотят увидеть знаменитые туркменские «Врата ада».

Местом нахождения туркменского горящего кратера Дарваза является Дашогузский велаят. Ближайший аул Ербент расположен отсюда на расстоянии 90 км. Кратер обладает глубиной 20 м и диаметром 60 м. Его название в переводе с персидского означает - «врата».

В 1971 г. рядом с туркменским поселком Дарвазой геологи обнаружили газовое месторождение. Они начали проводить здесь раскопки и пробурили скважину, где их ждали подземные пустоты (каверны). Затем случился провал, после чего произошло образование большой дыры со скоплением газа. Вся техника, включая буровую вышку и транспортные средства, провалилась в эту дыру. Для защиты местного населения и животных от вредных газов было решили поджечь скважину. По расчетам геологов, огонь должен был потухнуть через несколько дней, но из-за газа, выходящего из дыры, он продолжал пылать. Любое живое существо, попавшее во «Врата ада», обречено на гибель.

Горящие газовые факелы выходят из кратера. Высота некоторых языков достигает 15 м.

В 2004 г. поселок, который дал свое имя кратеру, снесли. Через шесть лет в эти места состоялся визит туркменского президента Гурбангулы Бердымухамедова. Он сообщил о необходимости закрытия кратера землей или принятия других мер по предотвращению дальнейшего пожара, из-за которого страдает газовая отрасль данного региона, так как ценное топливо сгорает впустую.

В 2013 г. канадскому ученому Джорджу Коронису удалось побывать на дне кратера, где он провел исследования и собрал образцы. Ученый обнаружил в этом месте бактерии, живущие прямо в горящем кратере. Подобных организмов больше нет на Земле. Они прекрасно переносят высокие температуры.

Рядом с кратером можно увидеть еще два похожих провала, но из-за низкого давления газа огня в них нет. Дно одного из них покрыто бирюзовой жидкостью, а другого – светло-серой смесью с пузырями. По утверждению специалистов, если использовать наклонно-направленное бурение, то местные газовые месторождения можно успешно разрабатывать в промышленных масштабах, но не все. Рядом с Дарвазой находятся неработающие скважины, из которых торчит устьевая арматура. Они вполне пригодны для дальнейшей разработки и запуска. Но «бирюзовое» озеро, в котором газ перемешан с водой, уже не может использоваться для добычи голубого топлива.