Эксперты определили ТОР-5 самых удобных автомобилей

10.02.2019 10:42



Специалисты портала SpeedMe, на основании проведенного исследования, определили ТОР-5 самых удобных автомобилей, представленных на российском рынке. Эксперты оценивали транспортное средство по доступности цены, количеству нужных опций и красивому внешнему виду. Так, первое место специалисты отдали автомобилю марки Volkswagen Polo, который совмещает в себе хорошее качество изготовления и приемлемую цену. Второе место получил кроссовер Mitsubishi ASX с хорошим уровнем комфорта по привлекательной цене. Также в ТОР-5 вошли японский седан Toyota Camry, корейский Kia Rio и последняя модель кроссовера Nissan Qashqai, пишет РИА Новости.