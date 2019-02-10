Украинского епископа не пустили в русский монастырь на Афоне

10.02.2019 10:26



Епископ новой церкви Украины Павел, который во главе церковной делегации совершал паломничество на Афон, не смог посетить Свято-Пантелеимоновскую обитель. Так, настоятель монастыря архимандрит Евлогий не выдал разрешение украинской делегации прикоснуться к святым мощам, хранящимся в обители, и закрыл двери монастыря перед представителями новой церкви Украины. Как сообщалось ранее, большинство монастырей Афона не признали новую церковь Украины и отказались участвовать в интронизации ее главы, пишет RT.