В МИД РФ назвали условия транзита газа через Украину

10.02.2019 09:38



В МИД РФ рассказали, при каких условиях российская сторона готова подписать контракт на транзит российского газа через территорию Украины. Так, по словам заместителя главы российского МИД Александра Панкина, Россия готова заключить соглашение на транзит своего топлива, но только на выгодных для себя условия. Как один из вариантов сотрудничества с украинской стороной Панкин назвал продление действующего контракта, но с внесением изменений, которые будут устраивать обе стороны, пишет РИА Новости.