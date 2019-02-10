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Украинцы массово жалуются на проблемы с въездом в Россию

10.02.2019 08:57
Украинцы массово жалуются на проблемы с въездом в Россию

Государственная пограничная служба Украины сообщила, что российская сторона стала массово отказывать во въезде в страну украинским гражданам. Причем, по их словам, российские пограничники не сообщают причины отказа, а иногда ссылаются на приказ о запрете въезда в РФ автотранспорта с большим объемом двигателя. Также, украинская Госпогранслужба заявила, что российские специалисты заставляют украинцев под запись говорить, что они выезжают на территорию Украины добровольно, пишет Лента.ру.

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