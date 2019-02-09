Moody’s повысило суверенный рейтинг России

09.02.2019 09:50



Как сообщается на официальном сайте Международного рейтингового агентства Moody's, суверенный рейтинг Российской Федерации повышен до инвестиционного «Baa3». Эксперты организации приняли решение о повышении рейтинга со спекулятивного «Ba1», так как России удалось укрепить надежность государственных финансов и экономических показателей, даже в условиях введенных санкционных ограничений, благодаря тому ряду мероприятий, которое предприняло правительство страны, пишет RT.