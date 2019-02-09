Зеленский устроил перепалку со львовскими ветеранами операции на Донбассе

09.02.2019 08:55



Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский устроил перепалку с протестующими участниками боевых действий на Донбассе. Инцидент произошел во Львове на пороге Дворца культуры, куда протестующие попытались не пропустить Зеленского. Во время конфликта люди в толпе спросили кандидата в президенты о его отношении к гражданам России и считает ли он россиян братским народом. На что Зеленский четко ответил, что россияне не братья украинцам, пишет РИА Новости.