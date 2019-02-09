Постпредство США при НАТО прокомментировало предложение России по ДРСМД

09.02.2019 08:38



В постоянном представительстве США при НАТО прокомментировали предложение России о том, что США должны уничтожить то вооружение, наличие которого нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Речь идет о наземных пусковых установках Мk 41 для "Томагавков", баллистических ракетах-мишенях и беспилотниках. В постпредстве США ответили, что неоднократно привлекали российских специалистов для того, чтобы представить доказательства соответствия данного вооружения всем условиям договора, пишет RT.